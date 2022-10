Koati Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Koati Samedi 22 octobre, 14h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin

Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 4 €

film d’animation Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Un film d’animation (dès 6 ans) Un film d’aventures familial de Rodrigo Perez-Castro (Mexique/Etats-Unis, 2020). Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt… Plein tarif : 5 € Tarif réduit : 4 € (moins de 18 ans, chômeurs, adhérents médiathèque)

2022-10-22T14:30:00+02:00

2022-10-22T16:00:00+02:00

