Samedi découverte Vendredi 14 octobre, 14h30

Répare ton vélo Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Vos freins ont déraillé ? Votre selle est trop haute ? Pas de panique ! Petits et grands, apprenez à réparer votre vélo avec José et Sandrine.

2022-10-14T14:30:00+02:00

2022-10-14T16:00:00+02:00

