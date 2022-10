Jeu de cartes Yu-Gi-Oh Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

Jeu de cartes Yu-Gi-Oh Tiers lieu culturel – Le Moulin, 12 octobre 2022, Roques. Jeu de cartes Yu-Gi-Oh 12 octobre – 14 décembre, les mercredis Tiers lieu culturel – Le Moulin

Réservation nécessaire 6 Jauge limitée.

Atelier Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com Les ateliers Yu-Gi-Oh sont de retour ! Gabriel et Sylvain, deux jeunes roquois, se proposent de vous faire découvrir ce jeu de cartes. Ces ateliers sont ouverts à tous, initiés ou pas à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T14:30:00+02:00

2022-12-14T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Roques Autres Lieu Tiers lieu culturel - Le Moulin Adresse 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Ville Roques Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Tiers lieu culturel - Le Moulin Roques Departement Haute-Garonne

Tiers lieu culturel - Le Moulin Roques Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roques/

Jeu de cartes Yu-Gi-Oh Tiers lieu culturel – Le Moulin 2022-10-12 was last modified: by Jeu de cartes Yu-Gi-Oh Tiers lieu culturel – Le Moulin Tiers lieu culturel - Le Moulin 12 octobre 2022 Roques Tiers lieu culturel - Le Moulin Roques

Roques Haute-Garonne