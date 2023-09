Cet évènement est passé DONNONS VIE À NOTRE PATRIMOINE Tiers-lieu (ancienne mairie) Val-de-Virieu Catégories d’Évènement: Isère

Val-de-Virieu DONNONS VIE À NOTRE PATRIMOINE Tiers-lieu (ancienne mairie) Val-de-Virieu, 16 septembre 2023, Val-de-Virieu. DONNONS VIE À NOTRE PATRIMOINE Samedi 16 septembre, 10h00 Tiers-lieu (ancienne mairie) ⭐️ Visite animée du bâtiment​

10h-16h – à l’ancienne mairie​

Départ toutes les heures en groupe de 15 personnes max.​

Découverte du lieu patrimonial​

Exposition : Souvenirs​

Atelier des possibles : rêver le futur du lieu

⭐️ Créations collectives « Patrimoine vivant »​

10h30-16h30 – préau​

Ouvert en continu au public​

Ateliers artistiques à partir d’images d’archives & découverte de techniques plastiques avec une professionnelle​

⭐️ Micro-Folie – Découverte du musée numérique​

10h-16h – à l’ancienne mairie​

Ouvert en continu au public​ Tiers-lieu (ancienne mairie) 38730 VAL DE VIRIEU Val-de-Virieu 38730 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 22 45 41 37 https://agoraguiers.fr [{« type »: « email », « value »: « culture.agoraguiers@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 @AGORAGuiers Détails Catégories d’Évènement: Isère, Val-de-Virieu Autres Lieu Tiers-lieu (ancienne mairie) Adresse 38730 VAL DE VIRIEU Ville Val-de-Virieu Departement Isère Lieu Ville Tiers-lieu (ancienne mairie) Val-de-Virieu latitude longitude 45.490019;5.470441

Tiers-lieu (ancienne mairie) Val-de-Virieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-virieu/