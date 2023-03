Formation civique et citoyenne « Stéréotypes et préjugés » Tiers-lieu Ailleurs Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Formation civique et citoyenne « Stéréotypes et préjugés » Tiers-lieu Ailleurs, 16 mars 2023, Épinal. Formation civique et citoyenne « Stéréotypes et préjugés » Jeudi 16 mars, 09h00 Tiers-lieu Ailleurs sur inscription : payant (50€ par participant·e) Lieu : Tiers-lieu Ailleurs – 15 rue du maréchal Lyautey, 88000 Épinal

Public : volontaires en service civique

Horaires : 9h-16h30

Inscription : payant (50€ par participant·e)

sur inscription ci-dessous : https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/Formations-Civique-et-Citoyenne-en,2697.html

