Cet évènement est passé Tiers-Lieu 15e : journée portes ouvertes Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 15ème Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tiers-Lieu 15e : journée portes ouvertes Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 15ème Paris, 15 octobre 2023, Paris. Le dimanche 15 octobre 2023

de 15h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Moi & Mes Enfants organise sa journée portes ouvertes pour son Tiers-Lieu du 15e arrondissement. L’association « Moi & Mes Enfants » vous ouvre ses portes pour une journée de découverte au sein de notre nouveau Tiers Lieu, situé au 43 rue Saint Charles, 75015 Paris. Moi & Mes Enfants remercie notre partenaire Novaxia Investissement qui a permis l’ouverture de ce Tiers-Lieu grâce à une démarche d’immobilier solidaire. Rejoignez-nous le dimanche 15 octobre pour une expérience enrichissante, conviviale et riche en découvertes de 15h00 à 19h00. Ce qui vous attend : • Stands Informatifs : Rencontrez nos intervenants qui vous présenteront les activités et initiatives qui animent nos Tiers lieux. • Buffet Gourmand : Terminez la journée en beauté en dégustant un assortiment de mets savoureux, spécialement préparés pour l’occasion. Cet événement est ouvert à tous, sans inscription préalable, et entièrement gratuit ! Venez nombreux partager ce moment de convivialité avec nous ! Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 15ème 43 Rue Saint Charles 75015 Paris Contact : hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

Moi & Mes Enfants Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 15ème Adresse 43 Rue Saint Charles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 15ème Paris latitude longitude 48.8495740009703,2.28823098460595

