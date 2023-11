Tiers-Lieu 13ème – Cercle de parole – Sensibilisation au harcèlement scolaire Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Moi & Mes Enfants organise un cercle de parole avec pour thème la sensibilisation au harcèlement scolaire, le 30 novembre 2023 Cet atelier sera animé par la juriste Vanessa Seve.

Rejoignez-nous pour une expérience de partage profond et d’écoute attentive dans notre Cercle de Parole animé par la juriste Vanessa Seve !

Avant de lancer son Cabinet de Conseil Juridique 100 % digital, Vanessa était Avocate. Elle a exercé pendant 5 ans en tant que Collaboratrice dans un Cabinet spécialisé en Droit de la Famille et Droit Pénal en Savoie.

Lors de cet atelier, vous aborderez le thème de l’harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire a des conséquences graves sur les enfants qui en sont victimes. À long terme, le harcèlement scolaire peut avoir des conséquences durables sur la santé mentale et émotionnelle des enfants. près de 700 000 élèves sont touchés en France chaque année. Ces données soulignent l’importance de la sensibilisation et de la lutte contre le harcèlement scolaire pour protéger les enfants.

À qui s’adresse cet événement ? :

Ce Cercle de Parole est ouvert à tous, ceux qui souhaitent s’exprimer, partager leurs pensées, leurs émotions, ou simplement écouter les autres. C’est un espace sûr et bienveillant où la parole est libre et le jugement est laissé à la porte.

L’objectif ?

Il peut être fréquemment compliqué d’initier une discussion sur le harcèlement scolaire avec ses enfants, car on peut se sentir perdu quant à la manière de le faire. L’objectif est de ne pas les perturber, et souvent, on compte sur l’école pour assurer leur sécurité. Néanmoins, les parents ont la possibilité d’agir et de jouer un rôle actif dans ce domaine.

Le but de cet atelier est de favoriser l’échange, le partage et trouver des solutions contre le harcèlement scolaire.

Informations complémentaires

Quand ? Jeudi 30 novembre, de 18h30 – 20h00

Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris

Tarifs ? Gratuit et ouvert à tous

Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contre-temps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème 84 Bd Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/363508-w-tiers-lieu-13eme-cercle-de-parole-sensibilisation-au-harcelement-scolaire-30-11-23 +33983677283 hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

Moi & Mes Enfants