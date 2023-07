Le Tiers-Lab des Transitions vous ouvre ses portes ! Tiers-Lab des Transitions Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Le Tiers-Lab des Transitions vous ouvre ses portes ! Tiers-Lab des Transitions Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Le Tiers-Lab des Transitions vous ouvre ses portes ! Samedi 16 septembre, 14h00 Tiers-Lab des Transitions Entrée Libre Biodiversité, rénovation énergétique et histoire du quartier sont au programme ! Venez découvrir les techniques d’éco-construction utilisées pour rénover les bâtiments du Tiers-Lab ! Une après-midi placée sous le signe des transitions écologiques et sociales, clôturées par un goûter festif. Tiers-Lab des Transitions 15 Boulevard Leglize 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « julie@lica-europe.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

