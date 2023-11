Tierra del Fuego New Morning Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tierra del Fuego New Morning Paris, 28 janvier 2024, Paris. Le dimanche 28 janvier 2024

de 18h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 25.30 EUR Dernier album la « Variante del Tango » Avec son dernier album la « Variante del Tango », Tierra del Fuego bouscule l’expression première du tango pour le projeter hors de son champ traditionnel dans l’univers de l’improvisation, lui ouvrant d’autres horizons aux accents résolument asymétriques. Cette fusion musicale mêlant jazz, tango et la peinture en direct de Ricardo Mosner répond à la nécessité de pousser le déséquilibre à l’extrême, tout en évitant que l’édifice ne s’écroule. Pour ce concert exceptionnel au New Morning, Tierra del Fuego invite Cristina Vilallonga, la voix intemporelle du célèbre groupe de tango électronique Gotan Project. == Line up == Pablo Nemirovsky (Bandonéon, Flute), Didier Petit (Violoncelle, Voix), Suzanne Ben Zakoun (Piano, Voix), Khalid Kouhen (Percussions), Santiago Quagliariello (Contrebasse), Cristina Vilallonga (Voix) New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/1085418346205153/ https://www.facebook.com/events/1085418346205153/ https://www.newmorning.com/20240128-5870-tierra-del-fuego.html

