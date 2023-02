Tierney Sutton Paris sessions trio LE BAL BLOMET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Tierney Sutton Paris sessions trio LE BAL BLOMET, 12 avril 2023, PARIS. Tierney Sutton Paris sessions trio LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:00 (2023-04-12 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Tierney Sutton, neuf fois nominée aux Grammy, est une conteuse de jazz. En tournée pour son album Paris Sessions, utilisant sa voix comme d’un instrument, elle réinvente des mélodies familières en bonne compagnie. Votre billet est ici LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris Tierney Sutton, neuf fois nominée aux Grammy, est une conteuse de jazz. En tournée pour son album Paris Sessions, utilisant sa voix comme d’un instrument, elle réinvente des mélodies familières en bonne compagnie. .24.2 EUR24.2. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 rue Blomet Ville PARIS Tarif 24.2-24.2 lieuville LE BAL BLOMET PARIS Departement Paris

LE BAL BLOMET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/PARIS/

Tierney Sutton Paris sessions trio LE BAL BLOMET 2023-04-12 was last modified: by Tierney Sutton Paris sessions trio LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 12 avril 2023 LE BAL BLOMET Paris

PARIS Paris