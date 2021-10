Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris TIERNEY SUTTON & CHARLIER-SOURISSE – DE JONI MITCHELL À STING LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

TIERNEY SUTTON & CHARLIER-SOURISSE – DE JONI MITCHELL À STING LE BAL BLOMET, 10 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 décembre 2021

de 20h à 22h

payant

L’immense chanteuse américaine Tierney Sutton, 9 fois nominée aux Grammy Award, avec Charlier-Sourisse. Un trio de Jazz haut en couleurs ! André Charlier et Benoît Sourisse ont le bonheur d’accueillir l’immense chanteuse américaine Tierney Sutton, que l’on n’a pas entendu chanter en France depuis 2012. Ensemble ils joueront un programme mêlant les grandes chansons de Joni Mitchell et Sting à leurs compositions originales. Un trio de Jazz haut en couleurs! Tierney Sutton est nominée 9 fois aux Grammy Awards, et a participé à l’écriture de la musique du film « Sully » de Clint Eastwood. Elle est aussi la coach vocale de Natalie Dessay et de toute une nouvelle génération, notamment de Gretchen Parlato. Depuis une trentaine d’années et plus de 1500 concerts, André Charlier et Benoît Sourisse approfondissent une relation musicale et humaine d’une qualité et d’une longévité exceptionnelle. Le tandem incontournable de la scène hexagonale « Charlier/Sourisse » a collaboré à travers ses 8 albums avec Jerry Bergonzi, Kenny Garrett, Kurt Rosenwinkel, Alex Sipiagin, Perico Sambeat… Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015 Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-12-10T20:00:00+01:00_2021-12-10T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris