VIDE-GRENIERS – TIERCE Place de la Mairie, 14 mai 2023, Tiercé.

Venez flâner dans les rues de Tiercé et tentez de dénicher des trésors !.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Place de la Mairie

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and stroll through the streets of Tiercé and try to find treasures!

¡Ven a pasear por las calles de Tiercé e intenta encontrar tesoros!

Schlendern Sie durch die Straßen von Tiercé und versuchen Sie, Schätze zu finden!

Mise à jour le 2023-04-26 par eSPRIT Pays de la Loire