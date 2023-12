MARCHÉ HEBDOMADAIRE A TIERCE Tiercé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

fin : 2024-12-31 13:00:00 Épicurien ou simple gourmand, s’il y a bien un lieu fait pour vous à Tiercé, c’est le marché !.

Tous les mercredis matin, dès la première heure, dans le centre-bourg, entre la mairie et l’église faites le plein de saveurs au marché de Tiercé. Le marché, c’est ce lieu unique qui mélange les savoir-faire de nos commerçants et qui n’attendent qu’une chose : vous transmettre leurs passions. Complémentaire des commerces du centre-bourg, le marché Tiercéen favorise les échanges… qu’ils soient commerciaux ou amicaux ! Alors venez flâner dans les allées du marché local pour rencontrer les exposants présents. N’oubliez pas vos cabas…

