Landes

TIENTA DE MACHO Brocas, 31 octobre 2021, Brocas. TIENTA DE MACHO 2021-10-31 – 2021-10-31 Rue Tinarrage Arènes et Maison du Maître des Forges

Brocas Landes Brocas 11 H 4 TOROS ET 1 NOVVILLO

13 H REPAS

15 H TIENTA 2 VACHES

Payant

Renseignements et réservations avant le 25/10 au 07 77 31 91 19 fb b dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Lieu Brocas Adresse Rue Tinarrage Arènes et Maison du Maître des Forges Ville Brocas