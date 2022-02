TIENS TA GARDE Montpellier, 15 février 2022, Montpellier.

TIENS TA GARDE Montpellier

2022-02-15 – 2022-02-16

Montpellier Hérault

EUR 6 20 Drôle d’endroit pour cette première rencontre. Une coach et trois novices dans l’art du combat se frottent à la chasse gardée des hommes et des puissants. Elles s’entraînent, entraînement physique et moral. Elles s’entraînent mutuellement sur un long chemin. Aux murs, des gravures d’époque racontent l’éternelle soumission des peuples, des femmes ou des classes sociales aux colons, aux patrons, aux pères ou aux maris violents qui, depuis la nuit des temps, ont le privilège des armes, interdisant purement et simplement la riposte des plus faibles. En s’appropriant les techniques de l’auto-défense, en se délestant d’une prérogative assignée – la femme physiquement faible – ces quatre fortes têtes acquièrent leurs premières armes. Désormais, elles seront fortes, insoumises, prêtes à défendre leur intégrité physique et morale, reprenant l’injonction masculine Tiens ta garde, pour ne plus jamais s’en laisser conter.

Dans une ancienne salle d’armes abandonnée, quatre femmes s’initient à l’autodéfense passant du rire aux larmes et de la rage de perdre à la fureur de vaincre.

Jean-Louis Fernamdez

Montpellier

