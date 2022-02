Tiens ta garde Flers, 8 mars 2022, Flers.

Tiens ta garde Flers

2022-03-08 – 2022-03-08

Flers Orne

Avec la ferme intention de déconstruire ce qui nous conditionne, le Collectif Marthe invente une pièce sur l’autodéfense à partir de l’essai d’Elsa Dorlin Se défendre, une philosophie de la violence. À qui a-t-on donné le privilège des armes ? Comment se réapproprier son corps et sa force face à la violence légitime ? Quatre jeunes femmes se retrouvent lors d’un week-end pour un stage d’autodéfense. Dans une ancienne salle d’armes peuplée des vestiges patriarcaux liés au combat, la coach et les trois participantes aux parcours fissurés expérimentent des techniques d’autodéfense et « désapprennent à ne pas se battre ». Quatre comédiennes éblouissantes d’énergie retracent avec humour le fil d’une histoire racontée cette fois-ci du point de vue des corps opprimés. Dans ce théâtre féministe et fantaisiste, époques et genres se succèdent tambour battant pour nous dire les fantômes grotesques de l’Histoire, les luttes féministes d’hier et d’aujourd’hui et l’urgence d’une réappropriation de l’injonction masculine « Tiens ta garde ».

