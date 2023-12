Tidiani N’diaye – Fila Fila Manani IVT – International Visual Theatre Paris, 27 janvier 2024 16:00, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 16h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Dans la lignée de sa précédente pièce Mer Plastique, Tidiani N’Diaye poursuit son plaidoyer contre la matière plastique, en duo avec la danseuse Thumette Léon qui chorésigne.

Le duo Fila Fila Manani témoigne et nous interroge. Que faire de cette amoncellement plastique nommé déjà continent flottant sur l’océan, comme une verrue monstrueuse et comme une dénonciation de nos sociétés, consommatrices, aveugles, irrespectueuses ? Que faire ? La danse se tient donc là dans la description de l’enjeu et dans la dénonciation des apparences qui voudraient couvrir de couleurs gaies une pollution éclatante et insidieuse, jusqu’à l’intérieur de nos corps, en fines particules invisibles ou en prothèses… Tidiani N’Diaye offre ici une douce et dure leçon de vie sur terre. Tout commence demain.

IVT – International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/fila-fila-manani/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/faitsdhiver https://www.facebook.com/faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

