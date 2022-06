Ticora La Petite Halle, 22 juin 2022, Paris.

Le mercredi 22 juin 2022

de 20h00 à 23h00

. gratuit

Concert : À cheval entre la France et la Suisse, Ticora est une alchimie culturelle et humaine née de la rencontre entre l’organiste féru de jazz Cédric Schaerer, et Hadrien Santos Da Silva, expert en musiques traditionnelles à travers le monde, membre du fameux collectif maloya Ti’Kaniki.

Ayant parcouru le vieux continent avec respectivement Macilé Sylla et Kumbia Boruka, leurs chemins se croisent à Zurich en 2016. Ils forment alors ce quartet avec deux autres musiciens passionnés par la sono-mondiale, Arthur Donnot au saxophone ténor (Kuma) et Erwan Valazza à la guitare (Mohs). Après des années de live et d’expérimentations sonores, Ticora devient un laboratoire de création autour des musiques d’Afrique et de son héritage dans les caraïbes et les Amériques.

Un aboutissement de leurs nombreuses recherches autour de l’itinéraire des rythmes d’Afrique et des grands genres musicaux qui ont fait briller le continent Africain à travers les décennies.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Ticora