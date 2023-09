Tickles + Nothing Works + Hangar L’international Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le mardi 21 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 10 EUR

Cosmic Noise Pudding présente :

Tickles

TICKLES, c’est un peu comme un gros gâteau d’anniversaire : c’est fun et convivial, lourd et bien sucré, et on veut toujours en reprendre un peu. Riffs décadents et apocalyptiques, rythmes effrénés et textes cyniques, tels sont les ingrédients de la recette de leur bon gros marbré sauce piquante.

En perpétuelle recherche du plus gros mur de son et d’un maximum de sueur, ils ont pour habitude de transformer la salle de concert en salle de sport.

Et si par malchance ils ne passent pas près de chez toi, tu peux toujours les retrouver sur Skyblog (ou Bandcamp).

Nothing Works

NOTHING WORKS est le fruit de l’improbable rencontre entre Isa (guitare-chant) et Clément (batterie-claviers-chant) qui jouent un Shoegaze aux accents Noise. Avec une guitare fournie, une batterie qui tape ; NOTHING WORKS est le genre de truc qui prend aux tripes, qui fait hurler, trembler, aimer…Influencé par des groupes comme DIIV, Deerhunter ou encore METZ, le groupe revient cet hiver avec son premier album : DIVE!DIVE!DIVE!. Après avoir défendu leur premier EP «From february to may» pendant plusieurs mois qui les auront conduits jusque sur les scènes de nos amis outre-manche, le groupe sera de nouveau en tournée à partir de septembre pour défendre leurs nouveaux morceaux.

Hangar

Tendrement abrasif et transpirant le phosphore brûlant, HANGAR voit le jour en 2020 au sein d’un entrepôt solitaire à Ivrysur-Seine, décidé à secouer le béton armé.

Après avoir déboulonné les poutres poussiéreuses du lieu singulier qu’il squattait, le Power Trio jaillit de l’amiante pour faire vibrer les tympans et réchauffer le coeur de tous les égarés du monde d’après.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

