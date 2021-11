Guipavas Aéroport de Brest Finistère, Guipavas TICKET TO PITCH #6 Aéroport de Brest Guipavas Catégories d’évènement: Finistère

Aéroport de Brest, le mardi 14 décembre à 09:30

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT ——————— POUR LA 6E ÉDITION DE TICKET TO PITCH ————————————- Evénement incontournable de matchmaking entre Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et startups, qui viennent se challenger lors de RDV de 15mn, Ticket To Pitch revient pour une 6e édition le mardi 14 décembre 2021 de 9h30 à 17h ! Après plusieurs éditions à Roscoff à bord du ferry, nous organisons pour la 1ère fois cet événement au sein de l’aéroport de Brest ! Au programme : des rencontres innovantes pré-qualifiées entre 8 ETI et 50 startups, mais aussi des conférences autour de la digitalisation(transport, alimentation…), un coup de projecteur sur des projets innovants du territoire, et des temps de networking … Petit plus, cette année, on vous invite à découvrir les coulisses de l’aéroport, vous enthousiasmer pour les avions électriques d’Open Fly et sans oublier, de vous régaler avec les bonnes galettes de l’Ambassade Bretonne ! Bref une belle journée, à ne louper sous aucun prétexte ! * RDV BUSINESS * CONFÉRENCES * VISITE DE L’AÉROPORT AEROPORT DE BREST Aéroport de Brest Aéroport de Brest Guipavas Finistère

2021-12-14T09:30:00 2021-12-14T17:00:00

