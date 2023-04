Ticket Magique pour le théâtre hanté Théâtre Essaïon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ticket Magique pour le théâtre hanté Théâtre Essaïon, 13 mai 2023, Paris. Du samedi 13 mai 2023 au dimanche 30 juillet 2023 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi

de 14h20 à 15h30

.Public adolescents adultes. A partir de 4 ans. payant 12 à 15 euros Prenez un ticket magique et entrez dans ce mystérieux théâtre fermé depuis des années et vivez un spectacle de magie participatif. Nous vous invitons à visiter un théâtre abandonné. L’occasion de vous faire découvrir les coulisses et le vocabulaire du théâtre. Mais tout ne sera pas si simple, surtout lorsqu’un charmant petit fantôme facétieux va venir perturber la visite… Magie, énigmes, poésie et rires sont au programme. Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1010_ticket-magique-pour-le-theatre-hante.html https://www.essaion-theatre.com/spectacle/reservation/1010_ticket-magique-pour-le-theatre-hante.html

