TICKET MAGIQUE POUR LA FETE FORAINE TICKET MAGIQUE LE SEMAPHORE Nantes, samedi 9 mars 2024.

Feuilletez avec Sébastien le livre de son grand-père. Pénétrez dans son grenier et découvrez tous ses souvenirs de forain : de la pêche aux canards à la Grande Parade, en passant par la planche à clous, le stand de tir ou la course de chevaux. Grâce au ticket magique, vous pourrez tester ces différentes attractions dans ce spectacle de magie théâtralisée et interactif sans oublier une touche de nostalgie.

Tarif : 11.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE SEMAPHORE 9 BD VINCENT GACHE 44200 Nantes 44