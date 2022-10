Ticket Loisirs Vacances de Toussaint 2022

Ticket Loisirs Vacances de Toussaint 2022



2022-10-24 – 2022-11-04 Bientôt les vacances, la ville de Marmande, du 24 octobre au 04 novembre 2022, propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.

VTT, football, athlétisme, tir à l’arc, rando vélo, … sont au programme.

Pour plus de renseignements, contacter le service des sports au 05 53 93 30 30.

+33 5 53 93 35 22

