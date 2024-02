Ticket Loisirs (Vacances de Février) Marmande, lundi 19 février 2024.

Ticket Loisirs (Vacances de Février) Marmande Lot-et-Garonne

Bientôt les vacances, la ville de Marmande propose aux jeunes de 6 à 17 ans, des activités sportives et culturelles pour tous.

– VTT, Rugby, football, tir à l’arc, vélo, escalade, tir sportif, danse, …

– Ateliers de peinture, Scratch robotique, pâte à sel, … sont au programme.

Pour plus de renseignements, contacter le service des sports.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19

fin : 2024-03-01

En ville

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

