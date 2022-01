Tichina ! La Halle des Épinettes, 6 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Tichina !

La Halle des Épinettes, le dimanche 6 février à 16:00

La Maison des Épinettes vous accueille à la Halle des Épinettes pour le spectacle : Tichina ! spectacle de théâtre dansé par la compagnie Discordance —————————————————————– ### Dimanche 6 février 2022 à 16h à la Halle des Épinettes, durée 45 minutes [https://www.youtube.com/watch?v=qhv-GsTHKrA](https://www.youtube.com/watch?v=qhv-GsTHKrA) Tichina ! …illustration poétique, drôle parfois grave de la dualité des choses par le thème du Silence : Le corps , au travers de la danse et du mime, l’esprit, au travers des dialogues et des monologues en seront l’expression… La perception du Silence, et de son inséparable opposé le Bruit, sont la manifestation de la Vie. Discordance la met en scène dans un échange entre théâtre et danse à travers une succession de tableaux. Animés par une danseuse et une comédienne, ils s’adressent autant aux enfants qu’aux adolescents et aux adultes. Une illustration poétique du thème du Silence qui nous fait entendre la dynamique de la vie.

Spectacle gratuit, réservation en ligne

Spectacle à découvrir en famille dès 5 ans

La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Égalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



