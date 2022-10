Tic Tac – Les Polis sont acoustiques Fontivillié Fontivillié Catégories d’évènement: Deux-Svres

Fontivillié

Tic Tac – Les Polis sont acoustiques Fontivillié, 26 novembre 2022, Fontivillié. Tic Tac – Les Polis sont acoustiques

Salle des fêtes de Pommeroux Fontivillié Deux-Svres

2022-11-26 – 2022-11-26 Fontivillié

Deux-Svres Fontivillié 11 11 EUR Concert : Tic Tac – Les Polis sont acoustiques Samedi 26 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Fontivillié (Chail – salle de Pommeroux) Les Polis, c’est un subtil combo de réveilleurs de conscience, d’illuminateurs de bonheur, d’agitateurs de zygomatiques et d’étinceleurs de gambette ! Jamais fatigués, ils mettent en scène les chansons avec humour et rythme, toujours prêts à lutter contre les injustices.

Vraie revue de la chanson, ambiances musicales variées, c’est une cure de jouvence et d’intelligence. On en redemande ! Tout public – durée 1h20 Tarif de 9 à 14€ Billetterie : Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10 Concert : Tic Tac – Les Polis sont acoustiques Samedi 26 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Fontivillié (Chail – salle de Pommeroux)Tout public – durée 1h20 Tarif de 9 à 14€ Billetterie : Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10 Fontivillié

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Fontivillié Autres Lieu Fontivillié Adresse Salle des fêtes de Pommeroux Fontivillié Deux-Svres Ville Fontivillié lieuville Fontivillié Departement Deux-Svres

Fontivillié Fontivillié Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontivillie/

Tic Tac – Les Polis sont acoustiques Fontivillié 2022-11-26 was last modified: by Tic Tac – Les Polis sont acoustiques Fontivillié Fontivillié 26 novembre 2022 Deux-Svres Fontivillié Salle des fêtes de Pommeroux Fontivillié Deux-Svres

Fontivillié Deux-Svres