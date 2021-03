Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Tic, tac ! Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle aux Grains, le samedi 29 mai à 20:00

**Haydn, Ravel** Deux oeuvres espiègles et malicieuses, où les horloges s’emballent ! L’humour de Haydn rythme l’une de ses ultimes symphonies. Quant aux horloges de Ravel, elles servent de cachettes aux amours interdites. Pour sa comédie musicale, le compositeur français rend un bel hommage à une Espagne de fantaisie. À la baguette, Josep Pons conduit ce voyage dans un pays où les belles infidèles jouent des castagnettes…

**Josep Pons** / Direction ### Programme **HAYDN**

Symphonie N° 101 « L’horloge » en Ré Majeur, HOB. I : 101 **RAVEL**

L’heure espagnole ![]() ### Plus d’infos [Site de l’ONCT](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct?oaq%5Buid%5D=86552584) ![]() ### Infos pratiques Samedi 29 mai de 20h à 22h

Tarifs : 3,5€/5€/20€

