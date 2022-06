Tic-Tac – Dani Lary, 3 juin 2022, .

Tic-Tac – Dani Lary

2022-06-03 – 2022-06-03

Découvrez Tic Tac ou le voyage ultime dans le temps et dans l'illusion !



Faiseur de rêves et magicien de la démesure, Dani Lary revient pour un show familial exceptionnel !

Découvrez le Roi de la Magie et ses plus grandes créations, Laissez-vous bercer par l’impossible… Une chose est sûre, vous en redemanderez !



Le saviez-vous ?

Il devient le premier magicien à ouvrir la porte des zéniths en France.

Pendant 20 ans, il est le créateur du final de l’émission le plus grand Cabaret du monde présenté par Patrick Sébastien, sur France 2. Plus de 400 numéros créés !

Il a créé des tours bluffants et gigantesques pour des artistes d’exception, Johnny Hallyday, Kamel Ouali, Philippe Candeloro, Patrick Sébastien et beaucoup d’autres.

dernière mise à jour : 2022-05-23 par