Tibz, révélation francophone de l’année Hirson, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Hirson.

Tibz, révélation francophone de l’année 2021-07-17 – 2021-07-17

Hirson Aisne Hirson

20 20 Du haut de ses 27 ans, Tibz s’impose peu à peu comme l’un des meilleurs auteur-compositeur de sa génération. En 2017, « Nation » devient le titre francophone le plus diffusé en radio et cumule à ce jour plus de 20 millions de streams. Aux NRJ Music Awards, il est nommé dans la catégorie révélation francophone de l’année. Aujourd’hui, l’artiste collabore avec Slimane, compose et écrit pour Jenifer et Zaz. Avec « Boulevard des airs », il cosigne le nouveau single des Enfoirés « A côté de toi ». En mars 2021, il présente un magnifique duo avec Nea.

