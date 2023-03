Rando des Pot’s agés TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac Tibiran-Jaunac Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Tibiran-Jaunac

Rando des Pot’s agés TIBIRAN-JAUNAC, 30 avril 2023, Tibiran-Jaunac Tibiran-Jaunac. Rando des Pot’s agés Salle des fêtes TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac Seine-et-Marne TIBIRAN-JAUNAC Salle des fêtes

2023-04-30 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-30

TIBIRAN-JAUNAC Salle des fêtes

Tibiran-Jaunac

Seine-et-Marne Tibiran-Jaunac . L’association les Pot’s agés organise sa première randonnée le Dimanche 30 Avril à Tibiran Jaunas Un parcours bucolique d’environ 10 km dans les sentiers de la commune avec un léger dénivelé vous attendent. Départ à 9h30 de la salle des fêtes Participation adulte 10€ I Enfant gratuit (- 12 ans)

Inscription avant le 20 Avril 2023 associationlespotages@laposte.net TIBIRAN-JAUNAC Salle des fêtes Tibiran-Jaunac

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Tibiran-Jaunac Autres Lieu Tibiran-Jaunac Adresse Tibiran-Jaunac Seine-et-Marne TIBIRAN-JAUNAC Salle des fêtes Ville Tibiran-Jaunac Tibiran-Jaunac Departement Seine-et-Marne Tarif Lieu Ville TIBIRAN-JAUNAC Salle des fêtes Tibiran-Jaunac

Rando des Pot’s agés TIBIRAN-JAUNAC 2023-04-30 was last modified: by Rando des Pot’s agés TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac 30 avril 2023 Salle des fêtes TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac Seine-et-Marne Seine-et-Marne Tibiran-Jaunac TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac

Tibiran-Jaunac Tibiran-Jaunac Seine-et-Marne