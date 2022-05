Tibiran en fête ! Tibiran-Jaunac Tibiran-Jaunac Catégories d’évènement: 65150

Tibiran-Jaunac 65150 Tibiran-Jaunac Tibiran en fête avec au menu : Apéritif et repas basque

– Assiette de charcuterie

– Axoa de veau

– Fromage

– Gâteau

– Vin

– Digestif

Adulte : 20€

Enfants (-12 ans) : 12€ Inscription par téléphone jusqu’au 27 mai !! A partir de 23h00 : Brandon et feu d’artifice

