Ce bal de tous les accents, c’est un bal autour du monde pour faire danser la vie où le jazz cogne, valse, virevolte, chaloupe et s’encanaille. De la valse au cha cha en passant par le fandango, seul ou en couple, le Ti’bal Tribal d’André Minvielle nous invite à faire danser la vie ! « On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique.

C’est de vous que nous apprenons à faire danser la vie.

Seule à seul ou en couple

En cercle circassien,

En ronde instantanée,

En petits moments de liberté.

De la tête aux pieds. »

André Minvielle Acrobate du scat, vertigineux voltigeur de voyelles, explorateur des accents par lesquels les populations s'approprient une langue, il ne cesse d'interroger le monde. Et de nous éblouir ! – L'Humanité

2021-06-05T19:30:00 2021-06-05T21:30:00

