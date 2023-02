TIAKOLA LA NOUVELLE VAGUE ST MALO Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

TIAKOLA LA NOUVELLE VAGUE, 10 février 2023, ST MALO. TIAKOLA LA NOUVELLE VAGUE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. La Nouvelle Vague (-R-20-9898/ L-R-20-9622/ L-R-20-9621) Présente : ce spectacle . iakola, le gamin de la Courneuve est loin de se limiter à ce que son jeune CV pourrait laisser penser : un faiseur de tubes, un rappeur-chanteur tout juste bon à poser des refrains chaloupés sur les singles des autres. S'il excelle dans cet exercice, au point d'avoir multiplié les featurings (Niska, MHD, Gazo…), Tiakola donne surtout l'impression d'être voué à quelque chose de plus grand. Celui que l'on ne surnomme pas en vain La mélo passe du temps en studio afin d'enregistrer son premier album. Un long-format pour lui permettre de devenir ce qu'il doit être : un artiste qui compte, bien décidé à créer une œuvre cohérente, soignée et suffisamment ambitieuse pour rendre indispensable ce flow chantonné.Ouverture des portes à 20h00

