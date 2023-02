TIAKOLA MELO TOUR 2022 SALLE DE L’ETOILE CHATEAURENARD Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

TIAKOLA MELO TOUR 2022 SALLE DE L'ETOILE, 25 février 2023, CHATEAURENARD. TIAKOLA MELO TOUR 2022 SALLE DE L'ETOILE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 24.8 à 27.9 euros. Asso. des Deux Mains/Les Passagers ( 3 L-R-21-1734) en accord avec Auguri Productions présente : Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.Tiakola, le gamin de la Courneuve est loin de se limiter a? ce que son jeune CV pourrait laisser penser : un faiseur de tubes, un rappeur-chanteur tout juste bon a? poser des refrains chaloupe?s sur les singles des autres. S'il excelle dans cet exercice, au point d'avoir multiplié? les featurings (Niska, MHD, Gazo…), Tiakola donne surtout l'impression d'e?tre voue? a? quelque chose de plus grand. Celui que l'on ne surnomme pas en vain « La me?lo », a passé du temps en studio afin d'enregistrer son premier album MÉLO, qui sortira le 27 mai 2022. Un premier album cense? lui permettre de devenir ce qu'il doit e?tre : un artiste qui compte, bien de?cide? a? cre?er une œuvre cohe?rente, soigne?e et suffisamment ambitieuse pour rendre indispensable ce flow.Après avoir annoncé la date de sortie de son premier album, Tiakola a lancé le Melo Tour, une tournée de plusieurs dates avec son premier concert parisien à La Cigale qui affiche déjà complet ; Tiakola continue son ascension sur la scène du rap game français. Tiakola Votre billet est ici SALLE DE L'ETOILE CHATEAURENARD 10 AVENUE LEO LAGRANGE Bouches-du-Rhone

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Autres Lieu SALLE DE L'ETOILE Adresse 10 AVENUE LEO LAGRANGE Ville CHATEAURENARD Tarif 24.8-27.9 lieuville SALLE DE L'ETOILE CHATEAURENARD Departement Bouches-du-Rhone

SALLE DE L'ETOILE CHATEAURENARD Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaurenard/

CHATEAURENARD Bouches-du-Rhone