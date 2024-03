Tia Tio Musique métisse Le Cornemuse Arleuf, samedi 13 avril 2024.

Tia Tio Musique métisse Le Cornemuse Arleuf Nièvre

TíaTío est une formule magique de blues à la menthe fraîche, de chanson mafé, de flamenco sauce gombo qui nous rappelle que le monde est un village, et que l’humanité est métisse. Cuba, Fez, Grenade, Cotonou, Istanbul, Dakar… ces trois curieux sillonnent, creusent, écoutent, goûtent les délices de la route et du partage depuis plus

de vingt ans. Ils nous rapportent des rythmes, des impressions, des portraits dans des valises chantantes. Riches d’un parcours musical déjà bien étoffé, ces trois solistes croisent ici leurs univers, tout à l’écoute. Leurs trois voix se mêlent, leurs guitares discutent entre elles comme autour du feu .

Tarif plein 10€ / réduit 5€

Réservations https://lecornemuse.com/evenements/tia-tio-130424/ 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

