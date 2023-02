TIA BRAZDA SUNSIDE, 15 mars 2023, PARIS.

TIA BRAZDA SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 21:30 (2023-03-15 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente L’une des voix les plus reconnaissables du jazz au Canada, les joyaux jazz-pop de Tia Brazda l’ont établie comme une présence étincelante au pays et à l’étranger. Elle s’est produite au Montreux Jazz Festival, la scène principale du Festival International de Jazz de Montréal, et son album Bandshell a été nommé comme l’un des meilleurs de la décennie dans la presse italienne. À propos de son nouvel album « When I Get Low », The Wholenote Magazine dit « Elle a un style entièrement formé qui lui est entièrement propre.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

