Formation surveillant de baignade en breton Ti Menez Are Brasparts Catégories d’évènement: Brasparts

Finistère

Formation surveillant de baignade en breton Ti Menez Are, 28 octobre 2023, Brasparts. Formation surveillant de baignade en breton 28 octobre – 4 novembre 2023 Ti Menez Are

585 € (200 € skoazell a-berzh Rannvro Breizh a c’heller kaout)

Formation de qualification de BAFA pour être surveillant de baignade. Ti Menez Are Garzuel, 29190 Brasparts Brasparts 29190 Finistère Bretagne Tu as une bonne condition physique et tu es à l’aise dans l’eau ? N’hésite plus ! Les surveillant.e.s de baignades sont très recherché.e.s. Cette formation te permettra de gagner en responsabilité en encadrant et animant les temps de baignade dans l’eau et en dehors.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:00:00+02:00

2023-11-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Brasparts, Finistère Autres Lieu Ti Menez Are Adresse Garzuel, 29190 Brasparts Ville Brasparts lieuville Ti Menez Are Brasparts Departement Finistère

Ti Menez Are Brasparts Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brasparts/

Formation surveillant de baignade en breton Ti Menez Are 2023-10-28 was last modified: by Formation surveillant de baignade en breton Ti Menez Are Ti Menez Are 28 octobre 2023 Brasparts Ti Menez Are Brasparts

Brasparts Finistère