Finistère Stage de breton tous niveaux à Brasparts Ti Menez Are Brasparts, 13 août 2023, Brasparts. Stage de breton tous niveaux à Brasparts 13 – 18 août Ti Menez Are Tarif : 360 € (repas et hébergement compris). Tarif réduit : 300 € (familles à partir de 3 personnes, étudiants, chômeurs). Le stage Ar Falz consiste en des cours, des ateliers de langue et de chant, des balades de découverte de la région, des veillées. Ces multiples activités sont assurées par des intervenants qualifiés & bénévoles (Frank Bodenes, Yvonne Coz, Francis Favereau, Yann-Ber Kemener, Per Lavanant, Michel Cluytens, Armand Tosser,…). Sur eo, plijadur a vo ! Plus d’informations : https://www.skolvreizh.com/stage-de-breton/ Ti Menez Are Garzuel, 29190 Brasparts Brasparts 29190 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « arfalz@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 62 17 20 »}] [{« link »: « https://www.skolvreizh.com/stage-de-breton/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

