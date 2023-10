BOOGRASS AND THE TOOTHACHE TI LICHOUS Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

Boo Grass and the Toothache c’est cinq cousins dépenaillés qui viennent des « Big rock candy Mountain », un pays où on pagaie sur des lacs de ragoût et où on a pendu l’idiot qui a inventé le travail. Avec leur attirail (dobro, banjo, mandoline, guitare, contrebasse et cordes vocales) ils colportent des chansons d’outlaws et de cœurs brisés, piochées dans 100 ans de musique populaire américaine. Leur répertoire rend hommage à Hank Williams, Creedence Clearwater Revival, Gillian Welch et bien d’autres.

Facebook

Bandcamp

TI LICHOUS 12 rue Grande Biesse, 44200 Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Musique traditionnelle