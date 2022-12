Conférence Yves Lebahy géographe et auteur de « Défis pour la Bretagne » Ti Laouen Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Conférence Yves Lebahy géographe et auteur de « Défis pour la Bretagne » Ti Laouen, 28 janvier 2023, Bannalec. Conférence Yves Lebahy géographe et auteur de « Défis pour la Bretagne » Samedi 28 janvier 2023, 15h30 Ti Laouen

Yves Lebahy, géographe, auteur et décoré du Collier de l’hermine viendra donner une conférence ayant pour thème son livre « Défis pour la Bretagne » (Skol Vreizh 2020). Ti Laouen 1 rue de Saint-Thurien, Bannalec Bannalec 29380 Finistère Bretagne Yves Lebahy, géographe, auteur et décoré du Collier de l’hermine viendra donner une conférence ayant pour thème son livre « Défis pour la Bretagne » (Skol Vreizh 2020).

Organisé par Ti ar vro Bro Kemperle.

