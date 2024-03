TI-KREYOLLYWOOD Christine Cinema Club Paris, samedi 23 mars 2024.

TI-KREYOLLYWOOD Ti-Kreyollywood est le rendez-vous cinématographique trimestriel de l’espace kreyolphone. Lancement ce 23 mars 2024 à Paris ! Samedi 23 mars, 19h00 Christine Cinema Club

Le 23 mars 2024, à Paris. Ti-Kreyollywood, un seul événement pour plusieurs célébrations !

Fête du court métrage, semaine de la langue française, semaine de la lutte contre le racisme. À lui seul et en un seul lieu, Ti-Kreyollywood rassemble tous ces événements

Ti-Kreyollywood est un tout. Ce n’est pas seulement un rendez-vous cinématographique trimestriel, dédié exclusivement à l’univers des courts métrages. C’est une façon de célébrer, par le cinéma, des langues et des cultures qui ont été interdites et discriminées pendant des siècles. Des langues qui représentent pourtant le symbole le plus parfait de la résilience créatrice de l’Homme. C’est aussi la mise en lumière de la créativité et de la richesse d’un Espace kréyòlphone si méconnu.

Au programme

Ti-Kreyollywood propose une immersion dans le cinéma réunionnais, mais pas que, grâce aux 7 films du programme « Nou lè la » de l’agence Kourtrajmerie de La Réunion ainsi que différents films abordant des thèmes universels..

Deux heures de récits inspirants, de films courts et d’animation. Et un film programmé selon le thème du #JO2024

A partir de 12 ans.

Retrouvez le détail du programme sur notre site Tikreyollywood !

Réservation

L’événement est gratuit. Pour une meilleure organisation s’inscrire sur notre page HelloAsso.

Christine Cinema Club 4 rue Christine 75006 Paris

