**VENDREDI 20 MAI / 20H30** KADY DIARRA (Burkina Faso – France) REGIS HUIBAN (Bretagne) DJUSU (Côtes d’Ivoire – France) SPONTUS (Bretagne) SOLOMA (France) —– Résa: 10€ Sur Place: 12€ Gratuit – 15 ans Restauration sur place **SAMEDI 21 MAI / 19H30** PLANTEC (Bretagne) ELECTRIC JALABA (Gnawa, UK) O’TRIDAL (Bretagne) TISDASS ( Niger) PEDRON/COIC/COUSTEIX (Bretagne) CLUB RYTHMIQUE (Afro Tropical) Enfants Div Yezh (Bretagne) —– Résa: 10€ Sur Place: 12€ Gratuit – 15 ans Repas: 10 € Réservation par SMS au 07.69.25.13.66 ou en ligne: ICI Formule Warrior week end: 17 € Le Ti Ferm Bellevue Festival est de retour Impasse Bellevue impasse bellevue Sarzeau Sarzeau Morbihan

