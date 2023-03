FOIRE AUX LIVRES Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’Évènement: Morbihan

FOIRE AUX LIVRES Ti Douar Alre, 1 avril 2023, Pluvigner. FOIRE AUX LIVRES Samedi 1 avril, 14h00 Ti Douar Alre Gratuit Vour recherchez un livre ou vous souhaitez faire un peu de place dans votre bibliothèque. Venez au Tanin ! une vraie foire !…des centaines de livres à prix modiques.

Un stand sera tenu par Keit ‘vimp bev (éditions jeunesse) et Yann Charlez Kaodal sera présent pour vous parler de son dernier livre intitulé « Fulenn ». demander un emplacement (5€) : degemer@tidouaralre.com / 02.97.78.41.40 Ti Douar Alre 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « degemer@tidouaralre.com »}] [{« link »: « mailto:degemer@tidouaralre.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

