5€ Dans le cadre de son concours de courts-métrage, Daoulagad Breizh, en partenariat avec Ti Douar Alre, vous propose de participer à un atelier kino – réalisation d’un court métrage dans un temps limité – animé par un professionnel : Laors Skavennek.

Le thème cette année est : tro ar bed / le tour du monde.

Stage animé sur deux journées, travail en équipes. inscriptions avant le 15/03 : degemer@tidouaralre.com Ti Douar Alre 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Pluvigner 56330 Morbihan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T08:00:00+00:00 – 2023-03-19T17:00:00+00:00

