KAFE BARA-AMANENN
Mercredi 8 mars, 14h30
Ti Douar Alre

Gratuit Autour d’un café, de pain noir à manger et du beurre pour mettre dessus, ces causeries vous proposent des discussions ouvertes, à bâtons rompus (l’actualité, la vie, le monde…), pour papoter et conter merveilles. Il ne s’agit pas de cours de langue, il est donc nécessaire de posséder quelques notions afin de pouvoir prendre part aux échanges. Ti Douar Alre 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Pluvigner 56330 Morbihan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T13:30:00+00:00 – 2023-03-08T15:30:00+00:00

