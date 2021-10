Genève AMR / Sud des Alpes Genève TI-CORA AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 22 octobre à 20:30

Ti-Cora va vous emmener dans une musique puissante et originale. Un univers où le jazz fusionne avec des grooves endiablés issus de rythmes ancestraux africains, mauriciens et latins. En découle une fougue contagieuse et psychédélique que ces quatre improvisateurs exploitent à merveille. Du jazz créole pour un concert qui s’annonce tropical ! Cédric Schaerer, orgue Hammond Arthur Donnot, saxophone ténor Erwan Valazza, guitare électrique Hadrien Silva, batterie

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

25e Festival JazzContreband AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

