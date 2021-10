MAGNY-LES-HX Café Culture de l'Estaminet MAGNY-LES-HX Ti Canaille Café Culture de l’Estaminet MAGNY-LES-HX Catégorie d’évènement: MAGNY-LES-HX

Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des courants et styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors d’instruments ! Sur scène, les cinq multi-instrumentistes chanteurs mettent leur complicité musicale au service d’un concert jeune public d’une grande richesse accompagnée d’une énergie communicative, un spectacle enthousiasmant ! Les normands d’OLIFAN nous embarquent dans une nouvelle traversée musicale à la rencontre de toutes les musiques du monde. Olivier Harasse : guitares, chant, Stéphane Leclerc : basse, contrebasse, chant , Mickaël Lepesteur : batterie, percussions, choeurs , Christophe Bunel : saxophones, clarinettes, flûte traversière, guitare, choeurs, Pascal Taburet : claviers, percussions, accordéons, chœurs Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 4,00€

En famille (Jeun public dès 3 ans, 1H) Ces coquins de normands d'Olifan nous embarquent dans une nouvelle traversée musicale à la rencontre de toutes les musiques du monde. Café Culture de l'Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt MAGNY-LES-HX

