Initiation aux Boules Plombées, Patrimoine Culturel Immatériel en France Dimanche 17 septembre, 14h00 Ti Boulou Breizh

Venez découvrir et vous initier à la boule plombée du pays de Morlaix ! Certainement la plus étrange des boules bretonnes avec ses cinq plombs qui lui permettent de décrire des courbes en fin de course sur des allées de terre battue de 18 mètres de long sur 5 mètres de large.

Ce jeu traditionnel de la région de Morlaix, appartenant au patrimoine culturel et immatériel de France, toujours pratiqué et enseigné, est un véritable patrimoine vivant.

Nous vous accueillerons à Ti Boulou Breizh, 5 impasse Pierre de Coubertin à Plougasnou, boulodrome de 4 allées. Encadrés par des joueurs, vous y découvrirez la finesse de ce jeu passionnant.

Ti Boulou Breizh Impasse Pierre de Coubertin, 29630, Plougasnou Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

