Stage de langue bretonne tout niveau Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Catégories d’Évènement: Cavan

Côtes-d'Armor

Stage de langue bretonne tout niveau Ti ar Vro Treger-Goueloù, 18 mars 2023, Cavan. Stage de langue bretonne tout niveau Samedi 18 mars, 09h30 Ti ar Vro Treger-Goueloù

40€ Venez vous perfectionner en langue bretonne pendant ce stage tous niveaux ! Ti ar Vro Treger-Goueloù Rue Jean Monnet, 22140 CAVAN Cavan 22140 Côtes d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T08:30:00+00:00 – 2023-03-18T16:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Cavan, Côtes-d'Armor Autres Lieu Ti ar Vro Treger-Goueloù Adresse Rue Jean Monnet, 22140 CAVAN Ville Cavan Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Departement Côtes d'Armor

Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavan/

Stage de langue bretonne tout niveau Ti ar Vro Treger-Goueloù 2023-03-18 was last modified: by Stage de langue bretonne tout niveau Ti ar Vro Treger-Goueloù Ti ar Vro Treger-Goueloù 18 mars 2023 Cavan Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan

Cavan Côtes d'Armor