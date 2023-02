Ludo lire Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Catégories d’Évènement: Cavan

Côtes-d'Armor

Ludo lire Ti ar Vro Treger-Goueloù, 4 mars 2023, Cavan. Ludo lire 4 mars et 1 avril Ti ar Vro Treger-Goueloù

Gratuit La bibliothèque langue bretonne de Ti ar Vro vous propose de nouveaux rendez-vous en breton pour petits et grands. Une belle occasion de pratiquer le breton en famille et entre copains/copines. Ti ar Vro Treger-Goueloù Rue Jean Monnet, 22140 CAVAN Cavan 22140 Côtes d’Armor Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:30:00+00:00 – 2023-04-01T10:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Cavan, Côtes-d'Armor Autres Lieu Ti ar Vro Treger-Goueloù Adresse Rue Jean Monnet, 22140 CAVAN Ville Cavan Age minimum 3 Age maximum 6 lieuville Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Departement Côtes d'Armor

Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavan/

Ludo lire Ti ar Vro Treger-Goueloù 2023-03-04 was last modified: by Ludo lire Ti ar Vro Treger-Goueloù Ti ar Vro Treger-Goueloù 4 mars 2023 Cavan Ti ar Vro Treger-Goueloù Cavan

Cavan Côtes d'Armor